Zorgcentra De Wijngaerd en Het Hoge Veer gaan samen verder: ‘Beter voor personeel en bewoners’

Toen Bram van der Vlugt stopte, ging het pak van de Sint naar Geertrui­den­berg: ‘Peter ís de echte’

RAAMSDONKSVEER - ,,De sint op tv en de sint in Geertruidenberg, dát is de echte”, weten de kinderen in het vestingstadje. Al 33 jaar kruipt Peter van Zanten (68) daar in de huid van de goedheiligman. ,,Zodra hij zijn pruik opzet, spreken we hem aan met U”, zeggen zijn pieten.

16 november