Zorgen over veiligheid rondom opgeknapt plein Gilze: ‘Het is mooi, maar we kunnen er niets mee’

Zangkoren vieren 25 jaar Geertrui­den­berg met kerstcon­cert

RAAMSDONKSVEER - Zangkoren uit de gemeente Geertruidenberg doen zondag 11 december mee aan het Kerstconcert in zaal De Witte Leeuw in Raamsdonksveer. Koor Nie-Ko brengt de koren samen, omdat het kerstmis is en de gemeente Geertruidenberg 25 jaar bestaat.

9 december