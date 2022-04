Zwangere Quirine van Aerts wordt in de gemeenteraad tijdens verlof vervangen door...echtgenoot Jean-Paul

RIJEN - Jean-Paul Dusée wordt toch raadslid in de gemeente Gilze en Rijen. Hij zag eerder af van een raadszetel omdat zijn vrouw Quirine van Aerts ook gekozen was. Dus gaf hij zijn zetel af.

Maar nu zijn vrouw met zwangerschapsverlof gaat, komt hij als eerstvolgende toch nog tijdelijk in de raad.

De explosieve groei van Groen Gilze en Rijen van twee naar zes zetels zette ook het gezinsleven van Quirine van Aerts en Jean-Paul Dusée op zijn kop. Zij stonden respectievelijk op de 'veilige’ plek vier en vijf op de kieslijst. Niemand was vooraf in de verwachting dat Groen Gilze en Rijen van twee naar zes zetels zou groeien.

Volgens fractievoorzitter Peter van Seters koos Dusée ervoor zijn zetel aan Alex van Mook te geven. ,,Vanwege zijn plek op de kieslijst is hij nu toch de eerst aangewezene om zijn vrouw gedurende haar zwangerschapsverlof tot en met 14 augustus te vervangen. Wel bijzonder als je weet dat hij eigenlijk nu niet in de raad wilde. Hij gaat in ieder geval niet in dezelfde periode als zijn vrouw zwangerschapsverlof aanvragen.”

Echtgenoot

Quirine van Aerts is kunsthistorica. Haar eerste en voorlopig laatste politieke optreden in de publieke arena zal in de commissie Samenleving plaatsvinden op donderdagavond 21 april. Op 25 april besluit de gemeenteraad formeel over haar vervanging. Door haar echtgenoot dus.

En dan is het voorlopig klaar met de politieke verwikkelingen. Hoewel het tussen de voedingen en luiers vervangen door in huize Dusée en Van Aerts vast nog wel eens zal gaan over kinderbijslag, nadeelcompensatie en andere thema's uit de commissie Samenleving.