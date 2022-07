Zwemmen door de Donge voor het goede doel: ‘Misschien is het goed om Huntington een gezicht te geven’

Het evenement komt voort uit het Sportakkoord van de gemeente. Het doel van dit akkoord is om bewoners te enthousiasmeren en motiveren om meer te gaan sporten. ,,We hebben gekozen voor een zwemevenement, met Swim To Fight Cancer in Breda als principe of inspiratie. Dat is echter al een groot evenement, wij kiezen er nu voor om het compact en beheersbaar te houden”, legt Kees Arendse van Arendse Healthclub uit. Het doel is om zeker zo’n honderd zwemmers te laten zwemmen in de Donge op 18 september. ,,Maar dat mogen er gerust meer zijn.”