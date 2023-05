Zwemmer in nood uit het water gehaald en gereanimeerd in Dorst

Drimmelen blijft zoeken naar opvangplek­ken voor Oekraïners; de teller staat nu op 108

MADE/WAGENBERG - In Drimmelen neemt het aantal plekken voor Oekraïners mondjesmaat toe. Deze week trekken zeven vluchtelingen in een pand aan de Dorpsstraat in Wagenberg. Daarmee komt de teller op 108 Oekraïners die verblijven in door de gemeente gehuurde gebouwen.