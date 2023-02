Boer legt 13 doodgebeten schapen langs de weg in Appelscha

Update Zeer grote brand in Roden legt loods in de as

In het Drentse Roden heeft vanmiddag aan de 2e Energieweg een zeer grote brand gewoed in een bedrijfspand. Rond 18.30 uur meldde de Veiligheidsregio Drenthe dat de brand onder controle was. Het nablussen gaat nog wel een tijdje duren, volgens een woordvoerder.