FC Fochteloo 1 vermorzelt Old Forward 1

Harlingen verlengt crisisnood­op­vang op riviercrui­se­schip

De crisisnoodopvang voor maximaal 170 vluchtelingen op een riviercruiseschip in de haven van Harlingen wordt verlengd tot 1 januari 2024, meldt de gemeente Harlingen. Het schip is sinds november vorig jaar ingericht voor crisisnoodopvang, in eerste instantie voor een periode van zes maanden.