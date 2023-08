Klimaatac­ti­vis­ten proteste­ren in Groningen tegen gasborin­gen Noordzee: ‘Gaswinning vergergt klimaatcri­sis’

Zo’n zestig klimaatactivisten hebben zaterdagmiddag in cultuurcentrum Forum in Groningen geprotesteerd tegen de voorgenomen gaswinning boven Schiermonnikoog. Daarna liepen ze een mars door de binnenstad. Ze maken zich zorgen omdat het boren dicht bij het maritiem natuurgebied de Borkumse Stenen moet plaatsvinden. ,,Ook leidt nieuwe gaswinning tot meer CO2-uitstoot en verergert daarmee de klimaatcrisis’’, is te lezen in een verklaring van de drie actiegroepen.