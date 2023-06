Helder weer in Ooststellingwerf vandaag

Kraan blijft dit weekend defecte autobrug Holwert bedienen

De problemen met de autobrug in de haven van het Friese Holwert zijn nog altijd niet verholpen. De kraan die als noodoplossing is neergezet om de brug te bedienen, blijft in ieder geval dit weekend nog staan, meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.