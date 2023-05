Lichte bewolking in Ooststellingwerf vanmiddag en vanavond

Fietser (76) overleden door ongeval in Drentse Ruinen, automobi­list aangehou­den

Een 76-jarige fietser uit het Friese Bergum is donderdag overleden door een aanrijding met een auto op de Leeuwte in Ruinen (Drenthe). De automobilist is aangehouden, meldt de politie. Het gaat om een 19-jarige inwoner van Assen.