Vanochtend kans op een blauwe lucht met enkele wolkenvelden in Ooststellingwerf

Maatrege­len Groningen leiden tot verwarring: ‘Bewoners zitten met vragen en onzeker­heid’

De Nationale ombudsman en Kinderombudsman zien dat de aangekondigde kabinetsmaatregelen voor gedupeerde Groningers leiden tot verwarring. Dit schrijven Reinier van Zutphen en Margrite Kalverboer in een brief aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp, naar aanleiding van onlangs gepresenteerde maatregelen voor Groningers in aardbevingsgebied.