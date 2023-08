Nog twee aangiftes om doodschie­ten wolf in Wapse

Dierenrechtenorganisaties Bite Back en Fauna4Life hebben aangifte gedaan tegen een aantal mensen dat betrokken was bij het doodschieten van een wolf in het Drentse Wapse op 9 juli. Beide organisaties voegen zich bij de aangifte van Animal Rights, die al eerder werd gedaan. Ook de Faunabescherming is naar de politie gestapt. Het functioneel parket van het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak.