Drugshandel in Oostzaan daalt tegen de landelijke trend in

indebuurt.nl Getipt: dit kun je op maandag doen in Amsterdam

Zondag staat bekend als ultieme rustdag, maar toch is er één dag waarop het nog rustiger is. Maandag! Winkels die later opengaan, restaurants die niet bezorgen… je kent het wel. Toch is er op maandag in Amsterdam meer te doen dan je denkt. Kijk maar eens.