Minder woningen gebouwd in Oostzaan

indebuurt.nl Rust in Amsterdam! 5 x op deze plekken heb je niet het idee dat je in de stad bent

Alle toeristische hotspots inmiddels wel gezien en de drukte behoorlijk beu? Geen zorgen. Amsterdam heeft ook genoeg leuke plekken waar je even aan de hectiek van de stad kan ontsnappen. In het centrum en daarbuiten. Wij hebben vijf plekken in de stad voor je op een rij gezet waarbij het voelt alsof je even de hoofdstad uit bent.