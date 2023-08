Groot verdriet om doodgesto­ken Rens (25) uit Apeldoorn: ‘En nu is het te laat...’

Een bloemenzee bij zijn flat herinnert aan de tragedie. ‘Veel te jong, te vroeg en onterecht.’ Zowel in Amsterdam, Apeldoorn als in Leeuwarden rouwen ze om de doodgestoken Rens (25). Woedende en verdrietige buurtbewoners stellen dat zij een drama, met Ö. in de hoofdrol, al zagen aankomen.