Moeder Franny en dochter Rachel vieren 15-jarig jubileum Van Soest Chocola­tier: 'We hebben nog nooit ruzie gehad'

Het is bijna zover: op vrijdag 8 september 2023 is het vijftien jaar geleden dat de eerste winkel van Van Soest Chocolatier opende aan de Utrechtsestraat. Inmiddels zijn moeder Franny en dochter Rachel trotse eigenaren van twee zaken in hartje Amsterdam: één op het Frederiksplein en de ander aan de Zeilstraat.