Zomer in het water? In Oostzaan regende het dit jaar juist minder vaak dan gemiddeld

indebuurt.nl Te doen dit weekend in Amsterdam: Zeezout Festival, open dag Dierenambu­lan­ce Amsterdam en meer!

Nog geen plannen dit weekend? Zoals altijd is er weer van alles te doen in Amsterdam: Zeezout Festival, Urban Sports Week of scoor vintage parels bij de Sunday Market in Westerpark. Wat, wanneer, waar? Wij hebben het voor je op een rij gezet. Mis het niet!