Afscheid na 450 columns: ‘Liefde was míjn favoriete onderwerp in openbaar dagboek’

Het was een nogal saaie avonddienst. Ik was junior verslaggever op de landelijke nieuwsdienst en naast me zat mijn toenmalige chef. Of ik een keer wilde proberen iets over mezelf te schrijven, vroeg hij. Ze zochten een vrouwelijke columnist. ‘O ja hoor, is goed’, was mijn even luchtige antwoord. Ik schreef twee proef- columns, die hij ter goedkeuring aan zijn vrouw (geen collega, even voor de duidelijkheid) liet lezen. En met haar instemming was het ineens zo ver. Ik mocht elke week in de krant iets over mezelf vertellen.