Als het kind ‘stop’ zegt gaan ouders vaak door met kietelen, maar daarmee overschrijd je hun grens

Na een week #MeToo-discussies is de hamvraag: hoe nu verder? ‘Protect your daughters, educate your sons’, wordt veel geroepen de laatste weken. Dat klinkt goed, maar hoe doen we dat? Hierover gaat AD-columnist Debby Gerritsen in gesprek met seksuoloog drs. Nynke Nijman. Want wanneer is iets grensoverschrijdend gedrag, en wat is consent?