Andere mensen netflixen in quarantaine, ik koop oud-Duitse reisgidsen

Sommigen van ons proberen naar Griekenland te vluchten. Ik begrijp dat wel. Zelf heb ik de laatste weken het hele oude Europa afgereisd. Rome, Berlijn, Parijs. Vandaag was ik zomaar even op Spitsbergen. Vanuit Rotterdam gaat een stoomschip, dat doet er 26 dagen over. De rederij raadt aan warme winterkleding en goede schoenen mee te nemen. Het kan zijn dat zware mist een landing op Spitsbergen bemoeilijkt. Zou jammer zijn, want ik wil graag Mount Misery zien, 536 meter hoog, Jammerberg in het Duits, Misseryfjellet in het Noors. Ik kon geen Nederlandse vertaling vinden, maar Berg Ellende lijkt me zeer toepasselijk deze dagen.

U begrijpt, ik zit niet in een regeringsvliegtuig, maar gewoon binnen, de verwarming loeit. Andere gewone mensen kijken tijdens de quarantaine Netflix, een van mijn ondeugden is dat ik af en toe een oud-Duitse reisgids koop. M'n laatste aanwinst kwam net binnen: Baedeker's Schweden und Norwegen, und ausflügen nach Spitzbergen und Island. Zeg nou zelf, dat is toch een opwindende titel. Gedrukt in 1906, maar nog krakend vers. Ik kan zo'n werkje echt vier, vijf keer op een werkdag even oppakken, in de hand wegen, een beetje doorbladeren.

Quote Met honderd van die boekjes hoef je echt maanden het huis niet meer uit

De Baedekers zijn prachtig gebonden boekwerkjes, vijfhonderd pagina's dik, rode hard linnen kaft, gouden opdruk. Elke gids heeft zeker dertig plattegronden en een stuk of vijf zes uitvouwbare kaarten. Het dundrukpapier is vergeeld maar nog steeds stevig. Van de zijkant bezien is het gemarmerd. Een wonder van boekdrukkunst, dat kon je Duitsers wel toevertrouwen. Er zijn freaks die de kostbare deeltjes sparen: eerste drukken (reisgids voor het Groot-Duitse Rijk), kleine oplages (Rusland). Natuurlijk maken die mij ook hebzuchtig, maar ik heb genoeg aan de gewone uitgaven. Alles tussen 1850 en 1970.



Laatst kocht ik een gids voor Berlijn, van voor de muur was gevallen. Je bent met een beetje fantasie zo in een oude spionnenfilm. Baedekers bieden een fantastisch beeld van de wereld zoals-ie was voor we 'm vernietigden. Tuurlijk, je kunt tegenwoordig alles in 3-D bij elkaar googelen. Maar het gevoel dat zo'n boek je geeft dat je de boot van Rotterdam naar Spitsbergen kunt pakken, of de trein naar Madrid, wat die kost en waar je goed uit het raam moet kijken in Zwitserland, welke herberg aan te bevelen is in Athene. Wim-Lex, met honderd van die boekjes hoef je echt maanden het huis niet meer uit.

