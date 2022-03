Benut de alternatieven voor dure kunstmest

Door de oorlog staat de export uit Oekraïne nagenoeg stil. Bovendien kunnen boeren hun gewassen niet inzaaien. Personeel vecht mee in de oorlog of is gevlucht. Zaaizaden, diesel en kunstmest zijn moeilijk te krijgen of de landbouwgronden zijn simpelweg niet te bereiken. Als de komende weken niet wordt gezaaid, zullen er geen oogsten zijn. Graanprijzen schieten nu al door het dak. Brood wordt duurder evenals het veevoer. Duurder veevoer leidt weer tot hogere prijzen van zuivel, vlees en eieren. Door onze afhankelijkheid van Russisch gas en de torenhoge energieprijzen wordt onze eigen voedselvoorziening dubbel geraakt. Een van de grootste verbruikers van aardgas is de kunstmestindustrie.

De voedselkringloop is niet gesloten. In plaats daarvan komen ‘onze’ fosfaten vooral terecht in bouwmaterialen en ‘onze’ stikstof komt via verbranding of compostering weer vrij in de lucht. Om toch aan de bemestingsbehoeften van onze gewassen te voldoen gebruiken we kunstmest. We delven fosfaat uit fosfaatmijnen in Marokko en we verstoken aardgas om stikstof uit de lucht weer te binden in kunstmestkorrels. Met Nederlandse innovatie en initiatieven zijn we in staat de voedselkringloop meer te sluiten en onze afhankelijkheid van kunstmest te verminderen. Daarvoor is aanpassing van Europese regels nodig. De oorlog is wat mij betreft de lugubere wake-up call in Brussel.