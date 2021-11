Bescherming van ons erfgoed is niet op orde

Daarnaast is hulp van buitenaf, zoals van de brandweer, niet vanzelfsprekend. Zo moest een museumdirecteur in Limburg, wadend door het stijgende water, in haar eentje, kunstvoorwerpen naar de zolder slepen. De veiligheid van cultureel erfgoed is op regionaal niveau in Nederland aangemerkt als 'vitaal belang', maar is in slechts weinig veiligheidsregio's onderdeel van het beleid. Ook binnen gemeenten en het Rijk is er geen eenduidig beleid over hoe om te gaan met erfgoed wanneer zich een ramp voordoet.