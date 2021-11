Bouwen voor ouderen geeft jongeren ruimte

Eén van de belangrijkste oplossingen om de woningmarkt van het slot te halen is het bouwen voor ouderen. Als zij verhuizen naar een passende woning, waar ze goed oud kunnen worden, komen er honderdduizenden woningen vrij. Voor starters en jonge gezinnen. De helft van alle volwassenen, 7 miljoen, is 50 jaar of ouder.

Om deze vergrijzing op te vangen moeten we vooral kijken naar de woningmarkt. Want goed ouder worden begint bij goed wonen. Ouderen die een huis hebben dat bij ze past en waar voorzieningen, supermarkt, apotheek en openbaar vervoer dichtbij zijn, kunnen langer zelfstandig wonen en doen minder beroep op ondersteuning. Uit onderzoek van ActiZ blijkt dat 90 tot 95 procent van de ouderen op dit moment in een voor hen ongeschikt huis woont. Het kost 7,5 miljard euro om woningen die wél in de buurt van voorzieningen liggen, aan te passen zodat mensen er goed oud kunnen worden.

Stel een minister voor Wonen aan die verantwoordelijk is voor alle woonvormen: van starterswoning tot verpleeghuiswoning

En nog eens 6 miljard euro om woningen aan te passen voor ouderen die willen verhuizen naar plekken met meer voorzieningen. Tot op wijkniveau is in kaart gebracht wat de woonopgave per gemeente is. Waarom gaan gemeenten daar niet mee aan de slag? Meer dan een derde van de ouderen is op zoek naar een geschikte woning, maar kan niets vinden. En projecten zoals de Knarrenhof, dat voor ouderen bouwt, krijgen bij bijna geen enkele gemeente voet aan de grond.

Bouwen voor ouderen is niet sexy, zo blijkt: gemeenten bouwen liever dure woningen. Terwijl dat geen oplossing biedt om de woningmarkt van het slot te krijgen. Het is als een trechter: je moet niet de bovenkant verder verbreden, maar de onderkant.

Anders komt de doorstroming nooit op gang. Wat mij betreft is het glashelder: ouderen wonen in te grote, niet passende woningen met trap, drempels en vaak een tuin die lastig te onderhouden is. Terwijl starters en jonge gezinnen niet aan een woning kunnen komen. De oplossing: woningen voor senioren, zodat jongeren en gezinnen in hun woning kunnen trekken.

Daarmee is bouwen voor oud, een goede oplossing voor jong. Wat moet er nu gebeuren? Voor corporaties is het belangrijk dat de verhuurderheffing verder wordt verlaagd of afgeschaft. Dat zal een stimulans zijn om snel meer te bouwen. Maar wat vooral nodig is: landelijke regie. Dit is te belangrijk om aan gemeenten over te laten. Stel een minister van Wonen aan die verantwoordelijk is voor alle woonvormen: van studenten- en starterswoningen tot woningen in een verpleeghuis. Een minister die gemeenten een woon-leef-visie laat ontwikkelen, gekoppeld aan concrete plannen voor levensloopbestendige wonen.

Zo ben je flexibel voor jong én oud. En maak vooral tempo, want de vergrijzing stopt niet.

Liane den Haan is lid van de Tweede Kamer.