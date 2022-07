PvdA en JA21, blokkeer verdrag met Canada

Er zijn weinig partijen die zo verschillend denken over landbouw als de Partij voor de Dieren en de BBB. Onze partijen staan vaak lijnrecht tegenover elkaar en we zullen elkaar in het parlement te vuur en te zwaard bestrijden. Maar politiek is niet alleen debatteren over visies. Want er is één punt waar onze partijen juist schouder aan schouder staan. Want strengere milieuregels voor boeren of niet, over een ding moet je het in ieder geval eens zijn: het is totaal oneerlijk om van Nederlandse boeren te verlangen te verduurzamen en strengere milieuregels op te leggen, maar ze tegelijkertijd wél bloot te stellen aan concurrentie van boeren van buiten Europa die nu al niet aan de Europese regels hoeven te voldoen. Toch is dat precies wat gebeurt met Ceta – het handelsverdrag met Canada – waar de Eerste Kamer dinsdag over stemt. CETA is twee jaar geleden met een zeer nipte meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen. Vrijwel de hele oppositie, waaronder de PvdA, stemde tegen. Ook heel recent steunden de Tweede Kamerfracties van PvdA, JA21 en SGP de oproep aan het kabinet om af te zien van dit achterhaalde verdrag. Toch lijkt de Eerste Kamerfractie van de PvdA nu voor te willen stemmen en hebben ook de Eerste Kamerfracties van JA21 en de SGP nog geen kleur bekend. Als PvdA of JA21 de goedkeuring steunt, heeft de regering een meerderheid.