Reactie op agressieve kerkgangers: ‘Gedraag je, en verschuil je verdorie niet achter geloof’

Farmaceuten | Met Big Pharma haal je het paard van Troje binnen

‘Farmaceuten willen meepraten in OMT’ (AD 29-3). Wat lees ik nou in het AD? De meest corrupte bedrijfstak ter wereld, Big Pharma, wil mee kunnen praten in het OMT. Dankzij het boek van Peter Gøtzsche, Dodelijke medicijnen, weten we dat Big Pharma pure maffia is. Niet de patiënten staan centraal, maar winst. En dat soort gewetenloze lieden wil ook een plek aan tafel hebben? Het OMT is al verre van objectief, maar met Big Pharma erbij haal je het paard van Troje binnen.



Pieter Tau, Vinkeveen.

Farmaceuten 2. | De farmaceuten zijn wel cruciaal voor de vaccins

Het is onbegrijpelijk dat OMT-voorzitter Jaap van Dissel het voorstel van Marc Kaptein om ook de farmaceutische sector een plek in het OMT te geven, zonder inhoudelijke argumenten van tafel veegt. Tijdens deze pandemie horen we steeds dat we moeten samenwerken. Maar nu deze samenwerking zo ver zou kunnen gaan dat ook het bedrijfsleven op het hoogste niveau meepraat, zegt van Dissel ‘...dat je moet oppassen alles op de schop te willen gooien vanwege deze pandemie’. Juist ja, in het hele land heeft de pandemie het totale leven op zijn kop gezet, maar het moet natuurlijk niet zo ver gaan dat er nu een OMT-lid bij komt uit het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven dat nota bene cruciaal is voor het grootschalig produceren van de benodigde vaccins. Het zou goed zijn als Van Dissel zijn ivoren toren verlaat en deze samenwerking gewoon een kans geeft.



Eric Dankaart, Pijnacker.

Kerkbezoek | Gedraag je, en verschuil je verdorie niet achter geloof

‘Emoties lopen hoog op bij bezoekers kerkdienst’ (AD 29-3). Geschrokken lees ik over het asociale gedrag van de kerkgangers in Urk en Krimpen aan den IJssel. Ik ben zo klaar met welk geloof dan ook. Mensen die zeggen gelovig te zijn en vanuit hun geloof dingen doen die niet in de Bijbel of Koran staan. Ik ben katholiek, maar ik geloof in mijn moeder in de hemel. Ik geloof in de ander behandelen zoals jezelf behandeld wilt worden en ik geloof in het mooie dat de aarde ons te bieden heeft. Deed iedereen dat maar, dan zijn we af van al die hypocriete lui die zeggen te handelen vanuit hun geloof. Neem verdorie je verantwoordelijkheid en verschuil je niet achter je geloof.



Anita Remmerswaal, Wassenaar.

Kerkbezoek 2. | Geen kerkganger wil lastiggevallen worden

De reacties van de kerkgangers in Krimpen aan den IJssel en op Urk zijn wellicht wat disproportioneel, maar niettemin kan ik me goed voorstellen dat je er geen prijs op stelt als je tijdens het uitoefenen van je godsdienst, ongeacht welke, door sensatie zoekende journalisten wordt lastiggevallen. En vooral ongevraagd wordt gefotografeerd en gefilmd.



J. van den Berg, Haastrecht.

Interview Gerd Leers | Omtzigt begrijpt heel goed waar CDA voor staat

Gerd Leers zegt in het interview: ‘Het belang van het CDA is groter dan dat van jezelf’ (hij bedoelt hier Pieter Omtzigt) en ‘Omtzigt moet ook loyaal zijn aan Wopke, dat is onze leider’. Pieter Omtzigt heeft beter begrepen waar het Christen Democratisch Appel voor moet staan: het belang van de maatschappij is groter dan van het CDA en het CDA moet loyaal zijn met de slachtoffers van falend overheidsbeleid. Dat is de leidraad die volgt uit het Nieuwe Testament. Stop het bashen van Pieter Omtzigt. Politici: ‘Vraag niet langer wat het land voor u kan doen, maar vraag wat u voor uw land kunt doen’. Dan komt het vanzelf goed met Pieter, politiek Den Haag en de slachtoffers van de toeslagen en aardbevingen in dit land. Dat is nieuw leiderschap.



A. Arbouw, Almelo.

Mezza | Lekker, voor elk wat wils

Ik wil hierbij het AD feliciteren en complimenteren met het magazine Mezza. Fijn dit nieuwe magazine, de opmaak verfrissend en opnieuw voorzien van boeiende, leuke en interessante onderwerpen. Voor ieder wat wils. Leest lekker weg. Ga vooral op deze voet door.



Wim van de Hoef, Appelscha.

Mezza 2. | Goed een boekenrubriek, lezen promoten is nodig

Een uitgebreid intermezzo. Verfrissend. Leuk dat er een boekenrubriek in zit met Boek van de Maand. Het lezen promoten is geen luxe in deze digitale tijd. Goede interviews. Echt een verbetering!



Truus Groothuis, Culemborg.

Pierre van Hooijdonk | Hij moet nog wel wat leren

Van Hooijdonk kon vroeger best wel aardig een balletje trappen op een behoorlijk niveau. Maar als analist moet hij nog veel leren.



L. den Ouden, Krimpen aan den IJssel.

