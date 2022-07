Reacties op gedrag fans Formule 1: ‘Wat gebeurt er toch met ons Nederlanders?’

Reacties op boerenpro­test: ‘In Nederland is er geen toekomst voor intensieve veeteelt’

‘Laten we hopen op een tafel waarbij iedereen tot bezinning komt’ en ‘Dat minister Helder praat over ‘luier’ bij ouderen, zegt genoeg over hoever zij van de praktijk afstaat’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van vrijdag 8 juli verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.

