Coronascare appte mijn zoon: had ik even een hashtag gemist

Frank in quarantaineFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Vandaag: tweede golf, dag 23. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

Als je kinderen uit huis zijn weet je natuurlijk niet wat ze doen. Maar goed ook. Maar je weet ook niet wat ze NIET doen. Zo kwam ik er een paar dagen geleden achter dat mijn oudste dochter al drie dagen in quarantaine zat! Het lijkt verwaarlozing, maar echt, het was me gewoon ontgaan. Waarschijnlijk had ik een lange gesprekkenreeks in onze familie-app niet goed gelezen had. Het kan gebeuren.

Haar vriend had griepklachten, was daarom thuis van werk en zij beiden waren in afzondering gegaan. Vrienden brachten etenswaren aan de deur. Tot hij de testuitslag had. Dat is zoals bekend nogal een ding. Hij moest eerst drie dagen wachten voor een goed tijdstip en vervolgens van Den Haag naar Rosmalen fietsen, geloof ik. Nou gun je als schoonvader de drieste minnaar van je dochter altijd wel een stevige fietstocht, maar dit was best zielig. Hij was echt beroerd. Enfin. Negatief, die test. Juichende berichten in de familie-app, die ik gelukkig wel meekreeg.

Waarom vertel ik dit huiselijk gepruts? Momentje nog. Mijn zoon van 23 zou drie oude vrienden ontmoeten uit zijn middelbare schooltijd. Doen ze eens per half jaar. Er wordt flink bijgepraat en natuurlijk gaan er bier en andere roesgevende middelen doorheen waarvan je als zorgzame vader niet wilt weten. Maar dat ze elkaar al die jaren blijven opzoeken, vind ik ontroerend. Zo kweek je vriendschappen voor het leven.

Gisteravond appte ik: ‘En, was het leuk?’ Bleek de bijeenkomst afgeblazen. ‘#Coronascare’, appte hij terug. Ik: huh? Had ik even een hashtag gemist. In de vriendenkring van een van zijn vrienden was een coronageval. ‘Wij dachten liever safe dan sorry, dus we proberen het later nog een keer’, vertelde hij.

Het zijn lieve kinderen, mijn kinderen. Ze hebben hun ondeugden. Soms zou je willen dat ze andere beslissingen namen. Maar een gevoel van verantwoordelijkheid kun je hen niet ontzeggen. En dat geldt niet alleen voor hen natuurlijk. Dat wil ik vooral zeggen. ‘Give them a break’, die jeugd van tegenwoordig. Er wordt zoveel over hen geoordeeld. Ze moeten zich verantwoorden voor het misbruik van 10.000 euro die ze nooit krijgen (dankjewel Jesse Klaver), werkstages worden gecanceld, studies verkloot. Ze krijgen de schuld van die tweede golf en nu hebben we alle kroegen ook nog dichtgegooid. Bedenk nou gewoon: zij proberen ook maar wat van het leven te maken.