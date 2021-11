Daar gaan we weer!

Weet u nog hoe we er een jaar geleden voor stonden? Er was nog geen vaccin, overal in de wereld werd alles alleen maar erger. In de zomer hadden we even gedacht dat alles over ging. Maar al snel daarna bleek het weer mis te zijn. Als de kinderen hoestten keken we elkaar verschrikt aan. ‘t Zou toch niet?

De boodschappen werden altijd thuisgebracht, als er een tekort was zaten we het uit, of gingen we héél voorzichtig naar de super. Ik bakte brood, omdat we niet steeds naar de bakker hoefden dan. Elke avond liep ik een rondje, omdat ik anders niet in de frisse lucht kwam. We hadden de hele dag de kleintjes om ons heen. We hadden elkaar en onszelf om ons heen. We speelden hele ochtenden uno, we kochten een sjoelbak. We huurden een contactvrij huisje in Friesland en vroegen ons oprecht af of dat wel veilig genoeg was.

Toch werden we er niet gek van. Dat was wel een klein wonder. Mijn vrouw werd af en toe wel eens gek van mij. Maar á la, dat kwam ook weer goed. We keken gekke netflix-series die heel lang duurden en over mensen gingen die in zwaarmoedige restaurants gingen eten. Langzame tv, om ons er doorheen te slepen. Weet u nog? Je zou er bijna nostalgisch van worden. Want het was behalve angstig ook nog gezellig, moesten we toegeven. Oh ja, we konden een paar maanden zelfs niet naar buiten na 9 uur. De avondklok. Die was u was ook bijna vergeten, he.

Duizenden mails

Ik schreef over dat alles en kreeg honderden, later duizenden mails van lezers overal in Nederland die in dezelfde situatie zaten. Er was verdriet, opwinding maar ook veel berusting. En ondanks het feit dat er nog geen vaccin was, dachten we meestal: we komen er wel uit.

Deze zomer was het eindelijk zover. We kwamen eruit. Dat vaccin was er. Het werkte. Iedereen kon het nemen. We konden naar buiten, naar het buitenland zelfs. Langzaam kregen we ons leven terug. Maar toen bleek dat niet iedereen het vaccin nam. Met redenen soms. Maar vaker zonder goede reden. En daarom zitten we dus vanavond opnieuw te kijken hoe Rutte & De Jonge ons vertellen dat we terugschakelen moeten. Daar word ik niet nostalgisch van, hoor. Daar word ik alleen maar mismoedig van.