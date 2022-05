Dan maar een boterham met kaas in plaats van speltbrood met avocado en een gepocheerd eitje

ColumnJournalist Debby Gerritsen duikt in de actualiteit en schrijft drie keer per week over wat haar bezighoudt.

Morgen vieren we onze vrijheid en dat is voor de meesten van ons (gelukkig) nog altijd de normaalste zaak van de wereld. Tegelijkertijd hebben we de laatste maanden van heel dichtbij kunnen zien dat een veilige democratie geen enkele garantie geeft. We kunnen dan ook niet anders dan vandaag stil te staan bij de situatie in de Oekraïne. En onze situatie hier in eigen land te koesteren. Want wat hebben we het goed, hè?

Nederland staat al jaren stabiel en comfortabel in de top vijf rijkste, meest veilige en gelukkigste landen ter wereld. Veel beter dan hier in Nederland, wordt het gewoon niet. Voor ons geen gevaarlijke tochten in rubberbootjes over de middellandse zee op weg naar het beloofde (Neder)land. Nee hoor. Onze problemen zijn van een heel ander kaliber. Wij willen het land graag uít, om te snorkelen op Bonaire of een cocktail te slurpen op een zonnig Grieks eiland, maar stuiten op lange wachtrijen en geannuleerde vluchten op Schiphol. Ik gun iedereen z’n vakantie en wil geen moralistisch spelletje ‘Ranking het leed’ spelen, maar het is wel eens goed om daar bij stil te staan. Zeker op een dag als vandaag.

Quote Maar die koopkracht­ver­min­de­ring raakt vooral de mensen die al verdomde weinig te besteden hadden. Die mensen staan niet in de rij bij de gate, maar werken aan de bagageband om uw koffer in en uit te laden

Natuurlijk is het helemaal ruk wanneer je zuurverdiende vakantie door de neus wordt geboord vanwege de ongekende chaos op Schiphol. Maar het gegeven dat je veilig op reis kán gaan, is al bijzonder prettig. Er mag dan een chronisch personeelstekort zijn op Schiphol, aan het aantal vakantiegangers die de reis kunnen betalen is vooralsnog geen gebrek. Het aantal vluchten is flink toegenomen de laatste jaren. Deels omdat vliegtickets voor dumpprijzen de deur uitgaan, maar ook omdat we een weekje voorjaarsvakantie, bovenop de wintersport en zomervakantie, allemaal prima kunnen betalen. Even geen stress over de verbouwing, maar een paar dagen in de hangmat op het strand waar we lekker kunnen klagen over de hoge prijzen in de supermarkt en horeca.

We kopen inderdaad minder voor ons geld. De inflatie is historisch hoog en de energieprijzen rijzen de pan uit. Maar die koopkrachtvermindering raakt vooral de mensen die al verdomde weinig te besteden hadden. Die mensen staan niet in de rij bij de gate, maar werken aan de bagageband om uw koffer in en uit te laden. Voor het gros van ons betekent inflatie vooral dat we moeten inleveren op onze huidige levensstandaard. Dat is taai, vooral omdat we de afgelopen jaren in ongekende luxe hebben geleefd. Maar zullen we dit - zeker op een dag als vandaag - in perspectief blijven zien? Immers, een beetje inleveren op je hoge levensstandaard is nog steeds een hoge levensstandaard. Dan maar een boterham met kaas in plaats van een speltbrood met avocado en een gepocheerd eitje. Of vooruit, een jaartje geen wintersport. Dat scheelt een hoop gedoe op Schiphol.

