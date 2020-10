Dankzij coronakapitalisme hoeven we niet meer naar de winkel

frank in quarantaineFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Tweede golf, dag 26.

Misschien had u dat al begrepen, maar ik ben niet zo van de moderniteiten. Instagram? Nooit aan gewaagd. Twitter? Brrr. Facebook, geen behoefte (meer) aan. Houdt je maar van je boek af. Televisie? Alleen bij voetbalwedstrijden waarin Nederlandse teams om de Champions League strijden, EK's, WK's. Netflix: enkel films met 'spionnen en schieten'. Ik kook liever op gas dan op elektra, (sorry klimaattafels) en ik eet al bijna 64 jaar 's ochtends een boterham met kaas en appelstroop. Saai hè! Ik heb er mee leren leven. Maar in juli jongstleden heb ik iets gedaan wat je pre-corona in mijn leven voor onmogelijk had gehouden.

Toen heel Nederland lekker aan het genieten was van de zon en dacht dat we weer in vrijheid verder konden leven, hebben wij ons ingeschreven op de bezorgservice van AH. Ik wil niet wijs doen, maar als je een beetje nadacht, wist je dat die tweede golf er aan kwam. En dan wil je dus niet weer naar de besmettingshaard die zo'n supermarkt is. Ook niet als ze daar een speciaal ouderen- of moeilijke mensenuurtje hebben ingesteld. Brr, erger dan Twitter.

Quote Dat je op zondag­avond moet bedenken wat je volgende week zaterdag wilt eten. Dat haalt echt elk laatste restje spontani­teit uit je relatie

Was nog een heel ding, dat inschrijven. Albert Heijn had inmiddels ook begrepen dat ze in deze tijd een nieuwe rol spelen. Alleen al voor het recht om op een bezorglijst te mogen staan, moet je 12 euro per maand betalen. Da's kapitalisme, hè.

Je wilt natuurlijk eigenlijk niet weten hoeveel cent per artikel je meer aan de grootgrutter betaalt dan wanneer je je boodschappen daar oppikt. Überhaupt, andere winkels zijn allemaal goedkoper. Maar of ze zijn verder weg of drukker en nog minder hygiënisch. Enfin, wij hoeven dus niet meer naar de winkel. Voor de meeste boodschappen dan. Wel gek hoor. Dat je op zondagavond moet bedenken wat je volgende week zaterdag wilt eten. Dat haalt echt elk laatste restje spontaniteit uit je relatie. 'Jij altijd met je stamppot!'

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Nu moet ik stoppen. De bezorgservice belt zo aan. En dat is op HUN tijd hè, dus alle onlinevergaderingen die je hebt kun je subiet cancelen, telefoongesprekken afbreken, douchebeurten verzetten. Als AH aanbelt staat heel de wereld stil. Vriezers, koelkasten, voorraadkasten, je weet weer waarom je ze hebt.

Bekijk hieronder al onze video's over het coronavirus: