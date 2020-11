Dat we dit weekend met z'n allen gingen winkelen, was dat een uitbraakpoging?

We leven in een gek land, misschien moet ik zeggen: een verdeeld land. Een land waarin mensen smeken om de opheffing van een lockdown, maar op vrijdag en zaterdag wel met honderdduizenden de binnenstad opzoeken. Ik weet dat het niet dezelfde mensen zijn, of niet altijd dezelfde mensen. Soms zijn we misschien gewoon naïef. Soms willen we even lak aan alles hebben. Is het dan onnozel, kwaadwillend? Moet je zo'n weekend zien als een uitbraakpoging? U mag het zeggen. Moedeloos makend is het in elk geval. En dan kun je in wanhoop met je hoofd tegen de muur slaan. Of je maakt, zoals ik, op zoek naar frisse lucht, je gewone lockdownwandeling.