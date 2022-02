De aanbeveling om te bewegen blijft vaak uit

Het is zorgelijk om te lezen dat het aantal nieuwe gevallen van kanker in Nederland jaarlijks met 2 procent stijgt ('Meer kankerdiagnoses dan ooit', AD 3-2), en dat dit - door diverse corona gerelateerde oorzaken - in 2021 zelfs een toename van 10 procent betekent ten opzichte van 2020. 124.000 nieuwe kankerpatiënten in Nederland zijn er veel te veel, temeer daar een groot deel hiervan te voorkomen is door een gezondere leefstijl.

Quote Wandelen, fietsen, tuinieren, alle kleine beetje helpen om gezond te blijven of te worden De hartenkreet van hoogleraar Merkx (IKNL) om het heft in eigen handen te nemen en door middel van leefstijlverandering de kans op kanker drastisch te verminderen onderschrijven wij van harte. Stoppen met roken, jezelf beschermen tegen uv-straling, gezond eten en met mate drinken, plus gebruik maken van bevolkingsonderzoek zijn in dit kader zonder meer belangrijk. Verbazingwekkend genoeg ontbreekt in dit rijtje van invloedrijke factoren echter misschien wel een van de meest effectieve en simpel uit te voeren leefstijlinterventies: meer bewegen.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat regelmatig bewegen het risico op tenminste zeven veelvoorkomende vormen van kanker (borst, darm, baarmoeder, maag, slokdarm, nier, blaas) sterk vermindert. Daarnaast is er met bewegen vóór, tijdens en na de behandeling van kanker een betere overlevingskans, minder moeheid en een betere kwaliteit van leven.

In vakjargon spreken we tegenwoordig over Exercise is Medicine. Een gevleugeld begrip dat door onze beroepsvereniging VSG met achttien andere landelijke organisaties (waaronder de Stichting Tegenkracht; voor sport en tegen kanker) weldra wordt omgezet in een National Center for Exercise is Medicine. Kortom, sportartsen pleiten al jaren voor méér bewegen in de preventie en behandeling van kanker.

Maar ook in de preventie en behandeling van een groot aantal andere chronische aandoeningen is bewegen bewezen effectief. Een gezonde leefstijl, in het bijzonder bewegen, zou veel meer dan nu nog het geval is onderdeel moeten zijn van het preventief en therapeutisch arsenaal van iedere arts. Wandelen, fietsen, zwemmen, dansen, tuinieren, alle kleine beetjes bewegen helpen om gezond te blijven of gezonder te worden.

Eigenlijk verwoordde wielergrootheid Eddie Merckx (what's in a name?) het voor ons als fietsland nummer één ooit mooi: ,,Rijd zo veel of weinig, zo lang of kort als je wilt. Rijd!''

Dit sluit naadloos aan bij de wetenschappelijke adviezen van de Gezondheidsraad uit 2017 en het Kenniscentrum Sport en Bewegen uit 2021: Bewegen is goed, meer bewegen is beter.

Prof. dr. Hans Zwerver is hoogleraar sport- en beweeggeneeskunde UMC Groningen en sportarts SportsValley in het Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede. Prof. dr. Frank Backx is emeritus hoogleraar sportgeneeskunde aan het UMC Utrecht en medisch directeur van het Artrose Instituut Nederland.