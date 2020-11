De coronadienst belde, ik dacht aan een scam: niet je pincode geven, schoot er door mijn hoofd

FRANK IN QUARANTAINEFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Tweede golf, dag 55. Lees alle eerdere afleveringen hier terug .

Ik zit in thuisquarantaine vanwege mijn slechte longen, dus ik ben wel wat gewend. Maar nu, ik zal u de medische details besparen, nu hoestte ik al een paar dagen zo erg dat het onvermijdelijk was om een coronatest aan te vragen. Ik zat er niet op te wachten. Maar laten we eerlijk zijn, in deze kroniek mag een coronatest eigenlijk niet ontbreken. Je wilt niet live voor je lezers aan het virus sterven, maar het zou teleurstellend zijn als de hoofdpersoon van het boek langs alle kliffen en dalen wandelt zonder dat hij ooit in de afgrond dreigt te vallen.

Het begin verliep allemaal verrassend soepel. Coronatestnummer bellen, gesprekje met een aardige jongen, die toen ik even per ongeluk in de lijn hoestte, antwoordde: sorry, maar nu moet ik even niezen. En dat deed. Maar de volgende morgen zat ik op een net tijdstip in de auto naar de teststraat. Daar moest ik even m'n voertuig uit (ik rijd een Engelse auto, stuur aan de andere kant, gaat het testsysteem van op tilt). Dus plots was ik een voetganger-testpersoon.

Zijn er niet veel van, ik liep helemaal alleen in mijn 1,5 meter brede invoegstrook naar het testmeisje. Identificatiecheck. Check. En of ik even mijn neus wilde snuiten. Daar was ik niet op bedacht. Maar tuurlijk, ze willen niet zo je snotterige binnenste in. Teststokjes in keel en neus. Enfin, honderdduizenden gingen me voor. En klaar. Binnen 48 uur zou ik de uitslag krijgen. Op de mail.

Dacht ik. Dus checken, checken. Werd ik net gebeld door een onbekend nummer. Ze was van de coronadienst, zei een mevrouw. Het ging zo snel, ik voelde me overvallen. Dacht aan een scam. Niet je pincode geven, schoot er door mijn hoofd.

Wie ik was? vroeg ze. Zie je wel, dacht ik. Niet je pincode geven! Of ik dat kon bewijzen door mijn woonplaats te noemen. Kon ik gelukkig. En ze ging maar door. Iemand met corona in de familie? Nee. Was ik in een gevaarlijk buitenland geweest? Nee. Nog een vraag: weer 'nee'. Zij: 'Dan mag ik u zeggen dat de uitslag van uw coronatest negatief is.' Ik: 'Dus ik heb het niet? Nee. O dank u wel.'

Toen waren we uitgepraat. Goedendag, goedendag. Ze legde op. En ik dacht toch nog heel even: ben ik nou ergens ingetrapt? Maar dit was het dan. Geen corona. Fijn.

