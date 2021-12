De euro heeft ons sterker gemaakt in die 20 jaar

1 januari is altijd een bijzondere dag voor mij: de eerste dag van het nieuwe jaar natuurlijk, zoals voor iedereen, maar ook mijn verjaardag. Op 1 januari 2002 was er nog een reden voor een feestje: die dag werden in het eurogebied, toen twaalf landen, bankbiljetten en muntstukken van de gemeenschappelijke munt ingevoerd. Ik bracht die dag met familie en vrienden door in ons huis in Normandië, in Frankrijk. Kort voor middernacht zijn we naar de dichtstbijzijnde geldautomaat getrokken, zo benieuwd om onze eerste eurobiljetten in handen te krijgen.



Sommige van mijn vrienden voorzagen dat de automaten de overstap naar de nieuwe munt niet zouden aankunnen en geen eurobankbiljetten zouden uitgeven. We hebben erom gewed: als er Franse franken uit zouden komen in plaats van euro's, mochten zij het geld hebben. Na middernacht hebben we de geldautomaat geprobeerd. En jawel, hij leverde gloednieuwe eurobiljetten af, en we hebben op de nieuwe Europese munt geproost. Zo heb ik zelf 's werelds grootste monetaire omschakeling ooit beleefd.



Sindsdien is het eurogebied alleen maar gegroeid. Die twaalf landen zijn er negentien geworden, en we zijn nu met 340 miljoen mensen die dezelfde munt delen, ongeacht taal, cultuur of grenzen. De euro heeft geholpen ons als Europeanen te verenigen. In de laatste Eurobarometer-enquête werd burgers gevraagd wat de Europese Unie voor hen betekent: 41 procent dacht daarbij aan de euro. Dat was het op een na vaakst genoemde antwoord, na het vrije verkeer.