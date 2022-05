De extreem dure aanpak stikstof gaat niet werken

We leven in een overvol landje. We willen voldoende plaats om te wonen, recreëren, te werken en een aantrekkelijk platteland waar we voldoende veilig voedsel produceren. Dat botst.

Bart Kemp is voorzitter van Agractie Nederland en schapenhouder.

Daarom heeft het kabinet een rigoureuze aanpak bedacht die, samen met de klimaataanpak, minimaal 16.000 euro per huishouden van vier personen gaat kosten - in totaal 60 miljard. Maar gaat deze aanpak de natuur ook verder helpen? En willen Nederlanders dit beleid? Nee. Deze extreem dure aanpak gaat voorbij aan de kennis dat veel meer factoren, zoals onder meer vocht- en bodemtoestand, van grote invloed zijn op de kwaliteit en ontwikkeling van de natuur. Bovendien zal veel van de vermindering van stikstof weer ingevuld gaan worden door economische groei en vliegverkeer. Zowel de commissies Remkes en Hordijk als het Planbureau voor de Leefomgeving hebben in hun adviezen uitgesproken dat je ammoniak en stikstof niet kúnt uitruilen, dat het huidige rekenmodel Aerius niet geschikt is en dat de stikstofneerslag op zichzelf niets zegt over de staat van de natuur. Er is zelfs geen doorrekening gemaakt óf het uitgeven van deze miljarden van úw geld de natuur ook maar iets gaat helpen.

Hoe kunnen we dit wél oplossen? De landbouw kan en wil daaraan een grote bijdrage leveren. De afgelopen twintig jaar hebben we de uitstoot van stikstof al met meer dan 65 procent verminderd. En we kunnen de uitstoot met nieuwe technische methodes nogmaals halveren. Dit is ruim zeven keer goedkoper dan opkoop van boerengezinnen, én we blijven veilig en betaalbaar voedsel produceren in deze tijd van oorlog en hoge inflatie. Ook willen veel boeren de komende tien jaar vrijwillig stoppen. Want we begrijpen dat er (stikstof)ruimte nodig is voor de bouw van betaalbare woningen en andere economische ontwikkeling.

Wensnatuur

Daar horen wel wat vragen bij. Willen we als samenleving accepteren dat we in een tjokvol land bepaalde stukjes door onszelf gecreëerde ‘wensnatuur’ niet volgens het boekje op natuurlijke wijze in stand kunnen houden? Dat dit misschien beter kan in minder vruchtbare delen van Europa met een lage bevolkingsdichtheid? Gunnen we ook nog plek aan een vitale gewaardeerde boerenstand die de ruimte krijgt te zorgen voor een aantrekkelijk platteland en veilig en betaalbaar voedsel kan produceren met een minimum aan emissies?

Afvoerputje

Wij pleiten voor realistische, houdbare natuur met oog voor het natuurlijke proces van verrijking in een vruchtbare delta die op veel gebieden het ‘afvoerputje van Europa’ is. Met daarnaast volop ruimte voor een aantrekkelijk en gevarieerd platteland met ‘boerennatuur’.

Geef de boer de financiële ruimte om dit in stand te kunnen houden. Daar horen andere keuzes bij dan die de overheid nu maakt. Nu is Den Haag de boerenstand in recordtempo aan het decimeren ten gunste van andere belangen.

Hierdoor wordt ook de schaalvergroting versneld doorgezet; immers alleen de sterkste en grootste bedrijven zullen overleven?

