De geluiden van de lockdownnacht, ik hoorde van ver een vlucht ganzen aankomen

Frank in quarantaineNet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 320. Lees alle eerdere afleveringen hier terug .

Ik had een doorwaakte nacht. Werk, familie en corona dwaalden nog te opgewekt door mijn hersenen. Daar kun je helemaal gek van worden. Of je legt je erbij neer en kijkt wat je eruit kunt halen. Dat laatste besloot ik te doen, gaf al die gedachten de vrije loop en stopte er nog wat bij. We zaten tenslotte al een week in de avondklok-lockdown. Wat had het ons eigenlijk opgeleverd?

Daar hoefde ik het bed niet vooruit. Want we slapen aan de straatkant en al sinds een week merken we daar de verandering. Gewoonlijk is er altijd wat te doen. Autoverkeer, late stappers, een brommertje dat aangetrapt wordt, vrienden die elkaar treffen en net onder ons raam een lange conversatie houden. En nu niks dus. Toen ik eerder rond elven eens twee mannen hoorde praten verderop op straat, schrok ik gewoon. Wat deden die daar? Hadden ze ontheffing? Dat zit er wel een beetje in, de neiging om de stilte te bewaken. He, we gaan die lockdown toch niet verbreken! Het tegendeel daarvan trouwens ook. Zou ik nou werkelijk niet zonder werkgeversverklaring naar de overkant van de straat mogen om een vuilniszak te dumpen? Ik heb het nog niet geprobeerd. Slechts een enkele keer voelde ik me tot nog toe beperkt in mijn vrijheid, was er een moment dat ik even gewoon een frisse neus wilde halen en dacht: he nee, dat kan niet eens.

En nu dus, de lockdownnacht. Ik zweer u: ik hoorde van ver een vlucht ganzen aankomen. Sinds wanneer hoor je in de stad een vlucht ganzen al van ver aankomen? Een zacht gakken dat steeds dichterbij kwam, tot het, GAK-GAK, vlak boven ons was en daarna weer vervaagde. Natuur! Eerder in de week had ik door het voorraam bijna een vos gezien. Ik bedoel: het kon er een zijn, maar ook een kat met een zeer lange staart. Ik geef het de voordeel van de twijfel. Een vos.

En nu, het was inmiddels kwart over vier, ja hoor; een echte baby. Een krijsende baby, lange uithalen. Ha. Meteen kwam dat gevoel terug hoe het is om dan de ouders te zijn. Medelijden, maar ook de angst dat zo’n kind de hele buurt wakker schreeuwt. Wat juist nu zeer terecht was. Maar ik was al wakker, lieve wanhopige ouders, dus het gaf niet.