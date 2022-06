De hele wereld kon zien hoe Rob over zijn opgewonden geslacht aaide

podcast ‘Orgasme faken? De meeste vrouwen doen het’

In de podcast Zij zegt ontvangt AD-columnist Debby Gerritsen iedere week een bijzondere gast. Deze week schuift journalist Milou Deelen aan om te praten over seks, schaamte en haar nieuwe boek Hoe doen we het?. Samen gaan ze op zoek naar het antwoord op de vraag of we een kwart eeuw na de seksuele revolutie zijn opgeschoten met de emancipatie tussen de lakens. Spoiler alert: er is voor zowel mannen als vrouwen werk aan de winkel.

10 juni