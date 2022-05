De kiezer aan de macht? Niet als het aan JA21 ligt

Voordat ik in de Tweede Kamer werd gekozen, werkte ik in Myanmar aan de opbouw van de democratie. Voor een democraat als ik bevatte hun grondwet een bizarre regeling: 25 procent van de zetels in het parlement was niet bestemd voor gekozen burgers, maar werd gereserveerd voor het leger.

Joost Sneller is lid van de Tweede Kamer voor D66.

Onbestaanbaar in Nederland, zo lijkt het. Wat niet veel mensen weten is dat wij eenzelfde soort regel hebben bij het waterschap. In de Tweede Kamer wordt een initiatiefvoorstel behandeld om de zogenoemde geborgde zetels af te schaffen. Een meerderheid is in zicht. De sleutel hiervoor ligt bij JA21. Maar het lijkt erop dat die partij van zijn democratiseringsgeloof is afgestapt.

Droge voeten

Nederland is onderverdeeld in 21 waterschappen. Zij zorgen er onder andere voor dat we droge voeten houden en dat de waterkwaliteit op orde is. Besluiten worden in een waterschap genomen door het algemeen bestuur dat bestaat uit 18 tot 30 leden. Om de vier jaar worden deze leden door de inwoners gekozen. Maar gemiddeld 30 procent van de zetels is al uitgedeeld. Ze worden geserveerd of ‘geborgd’ voor belangenbehartigers van boeren, bedrijven en beheerders van natuurterreinen.

Het argument hiervoor was altijd dat deze groepen het meeste belang hadden bij het waterbeheer en ook de meeste waterschapsbelasting betaalden. Maar dat gaat niet langer op. De waterschapsbelasting komt tegenwoordig vooral op de schouders van inwoners terecht en niet op die van deze belangengroepen. Tussen 2018 en 2019 was zelfs 80 procent van de watersysteemheffing - de grootste belastinginkomstenpost van waterschappen - afkomstig van inwoners. Daarbij is het werk van waterschappen steeds belangrijker geworden.

Limburg

Want in tijden van klimaatverandering, extremere weersomstandigheden en energietransitie raken hun besluiten ons allemaal.

De overstromingen in Limburg vorig jaar laten dat wel zien. Of de droogte waar we nu mee te maken hebben. Waterbelang is algemeen belang. In JA21 vond D66 altijd een partner als het op meer democratisering aankomt. Ondanks onze verschillen is er namelijk een ideaal dat ons bindt: mensen meer zeggenschap geven over hun bestuur. Ik vond het dan ook logisch toen Joost Eerdmans, fractievoorzitter van JA21 in de Tweede Kamer, vorig jaar aan Nieuwsuur liet weten: ,,Als bedrijven of boeren in het waterschap willen, moeten ze gewoon met een eigen lijst aan de verkiezingen meedoen.’'

We geven bedrijven als Shell en Unilever tenslotte ook geen standaard zetels in ons nationale parlement. Tijdens de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel vond deze partij echter opeens dat met het stelsel van geborgde zetels niets mis is en er dus geen extra zeggenschap voor burgers nodig is. Ik roep JA21 op om nog eens goed na te denken over hun positie.

De stemming over dit initiatiefwetsvoorstel, die binnenkort volgt, is een uitgelezen kans om de daadwerkelijke invloed van de bevolking op ons bestuur te vergroten. Mis ‘m niet, JA21.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.