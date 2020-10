De les is niet dat je wel of niet moet gaan, de les is dat het grijze gebied een moeras is

Frank in quarantaineFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Vandaag: tweede golf, dag 22. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

Eigenlijk wil ze niet gaan. Mijn vrouw staat in mijn werkkamer en ik zie in haar ogen dat ze hoopt dat ik de doorslag geef. Dat ik zeg dat ze niet moet gaan.

Maar ik zeg dat niet. Ze heeft haar carrière; ik wil niet de angstige man zijn die haar thuis houdt. Soms moet ze voor een opdracht onder de mensen zijn, de stad of het land door. Ze werkt met kinderen en daarom blijven de regels onduidelijk.

In dit geval moet ze naar een buurthuis. Iets met taalachterstand en extra lessen na school. Ze doet het graag en ze is er goed in. Maar de vorige keer was het er druk, de zaaltjes waren krap, het raampje dat open kon te klein. Na de persconferentie van dinsdag hoopte ze dat het afgeblazen zou worden, maar dat gebeurde niet.

Haar opdrachtgever liet weten er gewoon van uit te gaan dat ze aan het werk ging. Het buurthuis liet weten dat ze openbleven. Kinderen zijn immers niet besmettelijk en de andere begeleiders houden afstand. Rutte zei er niks over en dus blijft het grijs gebied.

Grijs gebied waar de zzp'er die voor me staat nu zelf over moet besluiten. Gaan is een groter coronarisico dan thuisblijven. Maar niet gaan betekent geen geld, een belangrijke opdrachtgever irriteren en kinderen teleurstellen. Er was zo'n leuk enthousiast meisje de vorige keer, gevlucht uit een oorlog. Omdat niemand voor mijn vrouw kan beslissen, besluit ze te gaan voor dat ene kind. Mondkapje op, ontsmettingsmiddel mee.

Later vertelt ze dat ze de hele rit van dertig minuten bleef hopen op afzegging. Zo werkt dat dus, dacht ze, zo werken mensen. We hebben soms iemand nodig die de beslissing neemt. Zijzelf, de mensen van de organisatie waarvoor ze werkt, de mensen van het buurthuis: allemaal zagen ze de persconferentie. Geen onnodige reizen, blijf zoveel mogelijk thuis. Toch was ze onderweg. Toch zei niemand: 'Laten we dit even niet meer doen.'

Na al deze overpeinzingen zou het een mooie conclusie zijn als ze op het laatste moment niet was gegaan. Maar ze ging en was daar blij om. Ze vond een manier om het raam verder open te duwen en het enthousiaste kind had een zusje meegenomen.

De les is niet dat je wel of niet moet gaan. De les is dat het grijze gebied een moeras is, waar we met de beste bedoelingen de weg niet altijd in weten.