De partypooper is terug, na een zomer ademhalen

Mijn twee kleine kinderen gingen eten bij een vriendinnetje. Pizza bakken, een van die minifeestjes die het leven leuk maken. Er is weinig avontuurlijkers in een kinderleven dan rotzooi mogen maken in de keuken en je eigen eten kleien. Ze verheugden zich er al dagen op. ,,Ha fijn”, zei mijn vrouw. ,,Dan kunnen wij naar de vietnamees.” ,,Ik ga niet meer uit eten, schat”, antwoordde ik.

Het is weer zover. De partypooper van voor de vakantie is terug en zijn naam is Frank Poorthuis. Toen we drie maanden binnen zaten tijdens Ruttes intelligente lockdown kwam de gedachte aan ‘uit eten’ niet eens in ons op. Dat het nu überhaupt voorbijkomt, bewijst dat we even in een andere wereld zijn geweest. Juli, augustus, begin september; als ik ernaar terugkijk, krijg ik immense heimwee. Terwijl die zomer natuurlijk ook niet te vergelijken was met die van 2019 en eerder. Maar u had hetzelfde, als het goed is.

Vandaag is het precies tweehonderd dagen geleden dat we in quarantaine gingen. Van die eerste vier maanden heb ik de meeste tijd binnenshuis gezeten. De zomer was er om adem te halen. Lekker wandelen in de heuvels in Duitsland, met de kinderen in de tuin rond het zwembad. Maar het was een aangepaste vrijheid. Ook in die tussenmaanden was ikzelf extreem voorzichtig. Al tweehonderd dagen nu, geen handen geschud, vijf keer een illegale knuffel gegeven (aan mijn grote kinderen en een min of meer per ongeluk aan een collega die ik lang niet gezien had. Ik schrok er zelf van). Uit eten, vooral in Duitsland. Maar altijd op een terrasje. Als de wespen het toelieten. In mijn stad sinds we terug zijn twee keer, toen we zomaar een pop-up-visrestaurant ontdekten, aan de haven. Gek hoor. Het geluksgevoel dat ik toen had. Ik voel het nog. Dat het weer kon. Met je vrouw even romantisch dineren.

Maar dat is nu weer voorbij. Niet de romantiek natuurlijk. Wel uit eten als het niet echt buiten is. Overigens is mijn vrouw niet voor een gat te vangen. A heeft ze mij niet nodig om uit eten te gaan. En B is ze het opgewekte type dat ook enorme lol kan hebben in het alternatief, dat ze prompt op tafel gooide. ,,Dan gaan we naar Bram Ladage, een frietje eten. Buiten.”

Dat was reuze gezellig, mensen. Niet om Bram, maar lekkere friet hoor. En veel buitenlucht en mayonaise.

