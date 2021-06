De Tour luisteren tijdens je werk behoort tot de mooiste momenten

Wat ik absoluut niet ga missen van het thuiswerken is dat er altijd tijd is voor een huishoudelijk klusje. Makkelijk ja, maar ook afleidend. Even boodschappen doen, de was opvouwen, stofzuigen. Ik snap nu beter dan voor corona dat mijn zzp-vrouw vaak het gevoel heeft dat ze nooit echt klaar is. Taken lopen door elkaar heen in de dag. Dat heeft voordelen, maar qua focus is het wel eens lastig. Ik kom net van een stofzuigsessie. Het hele huis. Op werk had ik koffie gedronken met een collega. Nu stond ik te foeteren op de volle stofzak en dingen die omvallen als je eromheen stofzuigt.

Het zuigen had gelukkig toch enige werkzin, omdat ik plots op een gedachte kwam. (Volgens mij had Vestdijk altijd de stofzuiger aan als-ie schreef. Dus dat was de hele dag loeien daar, want die man heeft wat geschreven...) Ik dacht na over de dingen die juist wél makkelijk en leuk zijn als je thuiswerkt. Dingen die je vroeger quasi stiekem tijdens het echte werken deed. Zo heb ik de hele dag Radio Tour de France aan op NPO 1 (ik wou Hilversum 1 zeggen, ouderwets maar in dit geval terecht, want zolang bestaat het programma al).

De Tour luisteren tijdens je werk behoort tot de mooiste gestolen momenten van het werkzame leven. Kijken is ook leuk hoor, maar radio vind ik puurder. In de auto liefst. Er zijn die typische Tourplaatjes van Jacques Brel, een uptempo nummer uit de Britse 80’s en dan steeds die ‘Tourrrrrflits’ daartussendoor met al z’n toeters en bellen. Het moment suprême is natuurlijk als je rond vijven in je auto zit. Want dan komen die mannen aan. We zitten vlak voor de finish, misschien 10-15 kilometer nog, er wordt straks gesprint, of er is een kopgroepje weg op een hele hoge berg en daaruit wil weer iemand wegspringen, of ze worden op de hielen gezeten door het hele peloton. Alle commentatoren hebben hun expertise al gespuid, er is weer een lekker plaatje gedraaid en dan komt een van die laatste ‘tourrrrflitsen’ van de dag en de presentator van dienst zegt: ‘Gio Lippens, kom er maar in.’ En die Lippens die ons vervolgens verslag doet van elke pedaalslag. De opwinding, het drama, de ontlading bij de finish. En het genot dat je dit in je eentje mag meemaken. In werktijd...

