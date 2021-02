De verschuiving van het bioritme, een onafwendbaar probleem

Maar goed, werken tot na elven, kom dan maar eens direct in slaap. Ik pak meestal maar een boek en een biertje en dan wordt het één uur voor de slaap komt. Maar ’s morgens ben ik daardoor grompiger, draai me nog eens om. Doen de kleintjes dan natuurlijk ook. Maar in die systeempjes betekent uitslapen onherroepelijk dat ze ’s avonds minder snel moe zijn. Temeer daar ze overdag toch al minder lichaamsbeweging krijgen dan normaal op school. We zijn de gymjuf niet en ook al laten we ze uit bij de schommels en steppen we de buurt rond, het haalt het niet bij de speelkwartieren, de vermoeidheid van een contactvolle schooldag. Je hoort het ook van andere ouders: je krijgt ze hun bed niet meer in. En als ze d’r al in liggen, slapen ze niet. Dus ben je als opvoeder weer langer bezig met sussen en terugsturen, blijft het werk langer liggen etc etc. Als dit nog even duurt ontstaat totale tijdsanarchie hier in huis; dan slapen we wanneer we moe zijn, werken wanneer het uitkomt en komen vriendinnetjes in het holst van de nacht spelen.