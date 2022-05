De vierdaagse werkweek lost een burn-out niet op

Je leest het overal: de vierdaagse werkweek. Een oplossing om de werkdruk te verlagen en werknemers meer ruimte te geven om naast werk een rijk privéleven te hebben. Ik las het ook in deze krant. Telkens worden nieuwe manieren van werken bedacht om burn-outs tegen te gaan. Zo krijgen medewerkers extra ruimte om vrij te nemen, kunnen zij hun werkuren flexibel inrichten en zien we mindfulness-programma’s en -apps zoals Calm steeds vaker als secundaire arbeidsvoorwaarden. Een volgende stap is de collectieve vierdaagse werkweek. Eerder dit jaar maakten onze zuiderburen bekend dat werknemers de mogelijkheid krijgen tot een dag minder werken per week, zonder salarisverlies. Steeds meer bedrijven lijken hiernaar over te stappen, maar de vraag luidt: zijn we hier wel klaar voor? Als we kijken naar het aantal burn-outs en de hoeveelheid stress die veel mensen ervaren door het vinden van een goede balans in werk en privé is het begrijpelijk dat fulltime werken niet voor iedereen de norm is. De werkdruk is vaak hoog en mensen willen genoeg tijd hebben om te ontspannen met bijvoorbeeld sport en hobby’s.

Het blijkt dat we in Nederland met 4,5 miljoen parttimers eigenlijk al deels meedoen aan de vierdaagse werkweek. Toch zien we dit nog niet terug in de burn- outcijfers. Simpelweg omdat we in een 24 uurseconomie leven. Er wordt verwacht dat we 24/7 bereikbaar zijn en minimaal vijf dagen in de week beschikbaar zijn om klanten en collega’s te ondersteunen. En als we dan eindelijk besluiten om minder te werken, proppen we een werkweek van vijf dagen in vier. Iets wat uiteindelijk niet bijdraagt aan de rust en ruimte tijdens deze werkdagen.

Je praat minder met collega’s en hebt continu het gevoel dat je achter de feiten aanloopt. Als je het vier dagen zo druk hebt, moet je in het weekend juist bijkomen van de werkweek, waardoor er weinig tijd overblijft voor leuke dingen. Daarom denk ik dat we in de huidige maatschappij nog niet klaar zijn voor een collectieve werkweek van vier dagen. Vaak laat de werkdruk het nog niet toe om een dag in de week in te leveren en kan het zelfs averechts werken als we deze drukte in vier dagen stoppen, zonder extra ademruimte. Simpelweg omdat de werkdruk nog niet is afgestemd op deze nieuwe werkweek. Daarnaast is het financieel ook niet altijd haalbaar voor de werkgever en -nemer. We zullen er zeker ooit klaar voor zijn, dat laat de geschiedenis ons zien: vóór 1961 werkten mensen minimaal 48 uur per week en ook toen gingen we over naar 40 uur. Maar voordat we klaar zijn voor de volgende stap, moet eerst het verwachtingspatroon van de 24 uurseconomie aangepast worden.