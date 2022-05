Debat over ‘onzinzorg’ is nodig, maar mét zorgverleners

Lichte zorg voor jongeren afdoen als hulp bij examenstress, zoals staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) onlangs deed in reactie op zijn Kamerbrief over hervormingen in de Jeugdzorg, is badinerend en getuigt van onvoldoende kennis over de werkelijkheid waar jeugdzorgverleners mee te maken hebben.

Maaike van der Aar is FNV-bestuurder Jeugdzorg.

Natuurlijk is het een poging om de discussie over zogeheten ‘onzinzorg’ op scherp te zetten, maar hij gaat voorbij aan een aantal wezenlijke zaken die elementair zijn voor het voeren van een broodnodige discussie over de toekomst van Jeugdzorg in Nederland.

Ja, er moet paal en perk gesteld worden aan zogeheten zorgcowboys die wellicht niet gefinancierd zouden moeten worden vanuit het jeugdzorgpotje. Maar wat als ‘onzinzorg’ te boek moet staan, is niet een discussie die we aan politici over moeten laten. Hier zijn zorgprofessionals voor. Mensen die snappen dat lichte zorg ook nodig is om zwaardere te voorkomen. Omdat in de praktijk steeds blijkt dat achter een lichte zorgvraag soms ook zwaardere problematiek schuilgaat. Vroegtijdig signaleren en aanpakken is effectiever en uiteindelijk goedkoper dan wachten tot het te laat is. En dat is beter dan het bedrijven van incidentenpolitiek zoals vanuit Den Haag vaak wordt gedaan als het om Jeugdzorg gaat.

Denkfout

Maar dit kabinet wil de discussie blijkbaar toch aan en stelt daarbij dat het verminderen van lichte zorg meer ruimte schept voor specialistische zorg. Daar is behoefte aan, maar ook hier wordt een cruciale denkfout gemaakt: waar moet dat personeel vandaan komen? Er is nu al een schreeuwend tekort. En het opleiden van specialistische jeugdzorgwerkers duurt zeker vier jaar. Wie moeten die opleiding gaan doen? Als de arbeidsvoorwaarden in de sector niet fors verbeteren, komen er geen mensen.

Sterker, dan blijft de sector leeglopen. Het consequent negeren en verwaarlozen van professionals, wreekt zich uiteindelijk. Praktische wijsheid, zoals betoogd door de stichting Beroepseer en door Albert Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden, en de relatie jeugdzorgwerker en gezin doet er blijkbaar niet toe. Alleen bewezen zorg wordt nog betaald. Sociaal werk en jeugdzorg drijft op mbo- en hbo-opgeleiden en dat is een combinatie van bewezen methodieken en praktische handelingen. Het is niet altijd een exacte wetenschap. Als hierop gestuurd wordt, ontstaat er een enorm risico van handelingsverlegenheid en gaten in passende zorg. Daarbij ontstaat ook het gevaar dat voor monitoring en meting een draak van een administratie wordt opgericht.

Dus goed dat er een discussie gevoerd wordt over ‘onzinzorg’. En dat niet alle zorgvragen onder de Jeugdwet vallen, ook daar ben ik het mee eens. Maar dat wil niet zeggen dat iets per definitie geen zorgvraag is. Die afweging zouden we aan de professionals moeten overlaten. Waar staatssecretaris Van Ooijen nu mee komt, lijkt op ouderwets ‘schuiven van geldpotjes’.

Het simpelweg verminderen van lichte zorg lijkt daarmee niet meer dan een aardige passage in het jeugdzorgdossier van de staatssecretaris, maar het lost voor de cliënt niets op.

