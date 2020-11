Deel je boekentip voor tijdens de lockdown: welk boek lees jij (opnieuw)?

FRANK IN QUARANTAINEFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Tweede golf, dag 56. Lees alle eerdere afleveringen hier terug .

Het regende, maar niet serieus genoeg om niet te wandelen. Het regent eigenlijk zelden zo hard dat je niet kunt wandelen met een goede regenjas aan en een pet op. Goed, het miezerde dus en ik wandelde langs de kade en genoot. Frisse natte lucht, even het hoofd in de wind. De natte straten weerspiegelden de straatlantaarns. Als je naar boven keek, over de huizen, zag je grove streken grijs en zwart, maar je kon niet onderscheiden wat nou de wolken waren, wat de lucht. Langs de kade lagen vrachtschepen met namen als Aurora, Gehendrie of Vooruitgang. Het was een perfecte avond voor Maigret. U kent hem misschien, de door George Simenon geschapen detective, Parijs, midden vorige eeuw.

Ik kon me zo voorstellen dat verderop onder de brug een dode man was gevonden. Een zestiger, zilvergrijze haren, een bruine regenjas. Zijn groene pet lag naast hem op de klinkers, waardoor de bloedende hoofdwond op zijn achterhoofd zichtbaar was. Maigret had het zandschip Vooruitgang al bezocht, de schipper en zijn vrouw gesproken, een spanning gevoeld die hij nog niet thuis kon brengen. Hij liep nu weer waar ik loop. Peinzend, een pijp opstekend. Uiteindelijk zal hij de moord natuurlijk oplossen, maar eerst komen nog een paar verhaal-omleidingen via het Parijs van midden vorige eeuw, kanalen, natte straten, cafeetjes waar hij snel een witte wijn, vaak wat sterkers achterover slaat, ondertussen achteloos de clientèle monsterend. Dat werk.

Een tijdje geleden heb ik Maigret herontdekt. Ik kocht op Markplaats een doosje met 35 zwarte beertjes (25 euro), vooral voor de prachtige covers van Dick Bruna, maar begon te lezen en was verslaafd. Precies wat je nodig hebt tijdens een lockdown. Prachtige sfeertekeningen, doeltreffende karakterschetsen, hoofd- en bijpersonen met wie je meeleeft. Alles zit erin. Detectives zijn altijd lekker om even helemaal weg te zijn van het nu. Maar Maigret bracht me ook naar het Parijs waar ik graag weer eens zou rondlopen. Hetzelfde doel dienen de natuurboeken die ik nu verslind: ik kan even mijmeren dat ik zelf in zo'n boshutje mag zitten. En dat het leven veel simpeler kan dan we het nu leven.

Wat is uw coronaboek? Mijn vraag: wat bent u aan het lezen? Wat is uw coronaboek? Welk boek (her)leest u omdat het u tijdens de lockdown iets extra biedt? Literatuur, een filosofisch traktaat? Hoe helpt het u? Waarom zouden wij dat ook moeten lezen? Laat het me eens weten. Mail naar: frankpoorthuis@dpgmedia.nl