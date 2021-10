Denkend aan mijn toekomst, een beetje rondhangen bij bouwputten?

U denkt misschien dat ik aan een relaxed afscheidsronde bezig ben nu ik binnenkort stop met werken. Maar het leven gaat door, hoor. Ik heb nog volop werk, mijn vrouw is megadruk buitenshuis en de kinderen moeten elke dag weer naar en van school.

En meestal loopt alles gesmeerd, maar soms raken alle draadjes in de knoop. Ik loop vanochtend naar buiten met de kids: fiets weg. Ja, het gebeurt wel eens vaker, maar is toch iedere keer weer een deuk in je vertrouwen in de mensheid. Ik heb het wel eens gehad met een auto. Begin tachtiger jaren had ik een mooi geel eendje. Zo maar weg. Je denkt: het kan niet, loopt de hele buurt af. Twijfelt: misschien heb ik ’m ergens anders geparkeerd. Nee hoor. Nooit meer wat van gehoord.

Nu de fiets. Na de verontwaardiging (een fiets met kinderzitje, wie doet dat?) zoeken naar een oplossing. Mijn vrouw was met de auto weg én haar sleutelbos, waaraan haar fietssleutel. Ik moest mijn verlies accepteren. Nou had de jongste net de vorige dag voor het eerst het hele eind naar school afgelegd en hadden we afgesproken dat we het later nog eens zouden doen. Maar later werd nú. Ik zette de kleintjes op hun fiets en zei ‘Fietsen en bij alle stoplichten wachten.’ Dat deden ze. Ik liep en soms holde ik stukken. Je wilt ze toch bíjna op tijd op school hebben. Rennen, lopen, hollen, bij de stoplichten schreeuwend: ‘Nu mag-ie jongens.’ Enfin, we waren bijna bij school, nog twee hoeken om, toen de kleinste de smaak te pakken kreeg en uit mijn zicht verdween, met die koddige kleine beentjes die trappertjes ronddraaiend.

Trots, angst. U kent dat wel. Uiteindelijk waren we tien minuten te laat. Respectabel, al zeg ik het zelf. Ik skipte een vergadering en wandelde terug. Lekker relaxed bleef ik staan bij een bouwput. Dat kon best even. Naast me stond een oudere man, tegen de tachtig. Gegroefd gelaat, windjack, flodderbroek, ouwe gympen. Ik moest direct denken aan de toekomst. Wordt het dat? Een beetje rondhangen bij bouwputten? Wou net iets onbenulligs proberen naar m’n buurman. ‘Wat zijn ze al lang bezig, he’, of wat je zegt op zo’n moment. Draait-ie zich om en jogt in rap tempo de straat uit. Het leven zit nog vol verrassingen.