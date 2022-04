Dit was geen jeugdzonde, maar verkrachting. En daar werd smakelijk om gelachen

ColumnJournalist Debby Gerritsen duikt in de actualiteit en schrijft drie keer per week over wat haar bezighoudt.

Kon het erger, na de racistische zwartepietengrap over rapper Akwasi? Of de humorloze ‘travestie-act’ van René van der Gijp? Een mens hoopt. Tevergeefs. Want gisteravond zakte Vandaag Inside opnieuw door een ondergrens nadat Johan Derksen de behoefte voelde om collega Johnny de Mol - die wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag - een vaderlijk opkontje te geven. Want laten we wel wezen, het moet allemaal niet gekker worden met die vrouwen die in het wilde weg beweren dat ze iets is aangedaan, aldus Derksen. Kom op zeg. Als we zó gaan beginnen. We hebben allemaal wel eens een jeugdzonde begaan waar we achteraf niet trots op zijn, nietwaar?

Quote Het is een walgelijk verhaal, als het waar is. Want reken maar dat er een kans bestaat dat dit verhaal uit zijn vergeelde duim is gezogen om de nodige opschud­ding te veroorza­ken

Zo vertelde Johan aan tafel bij Vandaag Inside dat hij jaren geleden na een avondje stappen een kaars in de vagina van een bewusteloze vrouw had geduwd. Johan en de vrouw hadden stevig gedronken toen ze bij haar thuis belandden. De vrouw werd ziek van de drank en ging out. Ze lag bewusteloos op de bank. Naast haar stond een kaars. Vagina, kaars. Een plus een is twee, dacht Johan. Hij duwde de kaars bij haar naar binnen en vertrok. Hoe groot de kaars was, wilde tafelgast Steven Brunswijk gierend van het lachen weten. ‘Een flinke!’ verzekerde Johan. ‘Ze heeft nog geluk gehad, hè? Voor hetzelfde geld staat er een honkbalknuppel in de hoek. Dan is ze verder van huis’, bulderde René van der Gijp over tafel terwijl Wilfred Genee de boel probeerde te relativeren met ‘een beetje een apart verhaal dit’. Dat is een understatement, als je het mij vraagt. Dit was geen jeugdzonde, maar verkrachting. En daar werd gisteren smakelijk om gelachen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het is een walgelijk verhaal, als het waar is. Want reken maar dat er een kans bestaat dat dit verhaal uit zijn vergeelde duim is gezogen om de nodige opschudding te veroorzaken. Waarvan akte. Maar wat mij betreft gaat het niet om Johan Derksen en zijn gruwelverhaal. Veel erger is dat deze man zich kennelijk vrij voelt om op nationale televisie een verkrachting op te biechten. Of racistische opmerkingen te maken. Omdat hij ervan uitgaat dat zijn tafelgasten, studiogasten en kijkers allemaal met hem mee lachen. Hij verwacht geen tegenspraak, maar bijval. En dat gebeurt ook. Iedere keer opnieuw. Ik moest denken aan de vrouw in kwestie. Kon zij er destijds ook zo hard om lachen toen ze wakker werd met een kaars in haar vagina? En kan ze dat nog steeds? Ik hoop het oprecht van harte. Maar ik vrees het allerergste. Namelijk, dat ze gisteravond door Johan Derksen voor de tweede keer in haar leven is verkracht.

Abonneer je op de podcast Zij Zegt Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Elke week ook via Spotify en iTunes te beluisteren.

Eens/oneens? Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.