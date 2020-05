Donald Trump doet het, hoe dan ook, nooit goed

OpinieOok als hij de juiste maatregelen neemt, bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis, krijgt hij hoon en kritiek over zich heen, zowel in Nederland als in eigen land. Mat Herben, zelf ‘geen fan’, vindt dat niet terecht.

Als Trump over water kon lopen, zouden zijn critici zeggen: 'Zie je wel, hij kan niet zwemmen'. Ik moet denken aan deze Republikeinse uitspraak als ik de verslaggeving volg over de Amerikaanse president. Het lijkt wel of iedereen zijn hekel aan deze ijdeltuit wil laten blijken, ook als dat ten koste gaat van de nuance of zelfs de waarheid.

Ik ben geen fan van Trump, maar ik concludeer dat er veel fake news is, waarvan alleen de lezers van de New York Times en de Washington Post smullen. Dat zijn partijkranten van de Democraten geworden.

Quote Het lijkt wel of iedereen zijn hekel aan deze ijdeltuit wil uiten Dat Trump ingaat tegen zijn medische adviseurs en ze wil ontslaan, of dat hij schoonmaakmiddelen wil inspuiten? Fabels. Met knip- en plakwerk worden opmerkingen uit hun verband gehaald. Toen Trump al eind januari het vliegverkeer uit China verbood, was de wereld in New York te klein. Hij was een racist en een xenofoob. Alle clichés kwamen voorbij.

De EU was boos toen hij in maart het vliegverkeer uit Europa opschortte, terwijl de meeste EU-landen een week later zelf de grenzen sloten. We hebben het aan Trump te danken dat de situatie in Nederland niet erger is dan nu.

Trump haalt alles uit de kast om de pandemie in te dammen, maar de media staan klaar om er een draai aan te geven. Hij dwingt het bedrijfsleven beademingsapparaten te maken. Hij stelde een ongekend steunpakket samen van meer dan tweeduizend miljard dollar, inclusief 1200 dollar voor werklozen en ongekende steun voor medische en sociale voorzieningen. Daarover leest u nauwelijks iets.

Nederlandse correspondenten zoeken prompt naar arme migranten die buiten de boot dreigen te vallen. Onder Obama hadden ze daar acht jaar de tijd voor. Het ging deze mensen, voor corona, juist een stuk beter onder Trump. Het AD (28-4) interviewt een Nederlandse intensivist die werkt in New York en op grond van zijn ervaring daar, oordeelt over de zorg in de VS in het algemeen. Wat hij zegt, is ongetwijfeld waar. Maar New York, een magneet voor rijk en arm, journalisten en migranten, is niet representatief voor de VS.

Qua samenstelling van de bevolking lijkt New York (17 miljoen inwoners) op Florida (21 miljoen inwoners). Florida telt meer ouderen, latino's en zwarten. De inkomens zijn vergelijkbaar. Toch heeft de staat, vergeleken met New York (17.000 doden) maar 5 procent van het aantal coronaslachtoffers. In Florida stond bescherming van ouderen voorop, werd de nationale reserve ingezet, werd getest en waren beschermingsmiddelen ingekocht. Er was geen totale lockdown nodig.

Wij kunnen dus meer leren van de aanpak van gouverneur DeSantis van Florida (republikein) dan van Cuomo van New York (democraat). Maar de laatste is een held omdat hij tegen Trump in durfde te gaan. Veel gekker moet het niet worden.