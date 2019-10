Doutzens vlog laat me koud, op één hartverwarmend feit na

Enfin, Doutzen is om. En het is een professionele vlog, Doutzen’s Diary, met professionele cameramensen die op een sfeervolle manier haar leven in beeld brengen. Daar is Doutzen, die met haar blote voeten door het gras loopt, in de achtertuin van haar mem in Eastermar. ‘Walking barefoot in the grass’, zegt Doutzen er ten overvloede bij. Daar is Doutzen, die uren in de make-up en de styling moet voor een glamournight in New York, en daar is Doutzen, die haar kindjes uitlegt welke planten eetbaar zijn en welke niet. Dan is er natuurlijk nog de onvermijdelijke 10 minuten durende uitleg over haar avondritueel met scrubs en crèmes, en u begrijpt: we krijgen de totale Doutzen te zien.



Ik zou dit allemaal met gemak links kunnen laten liggen op YouTube. Er zijn al zoveel vloggers en ze doen allemaal grofweg hetzelfde. Maar Doutzen heeft één uniek onderdeel: ze praat Fries met haar kinderen. En daarmee praat ze zichzelf rechtstreeks mijn hart in. Daar is ze, het topmodel, die in vloeiend Fries tegen haar dochter zegt dat ze wel even haar ‘skuontsjes’, haar schoenen, moet aandoen wanneer ze gaat fietsen en die ‘ik gean dy sa missen’ zegt wanneer ze naar New York vertrekt. Op Schiphol belt ze met haar moeder en verzucht ze dat het afscheid zo zwaar was ‘mei de bern’. Met de kindjes.



Bij elk glamourshot in New York denk ik: wat zijn we toch verschillend. Bij het zien van haar beautyroutine word ik al moe van het idéé zo lang met mijn uiterlijk bezig te moeten zijn. Maar ze hoeft maar één keer het woord ‘bern’ te gebruiken en ik denk: we zijn precies hetzelfde, Doutzen en ik. We zouden beste vriendinnen kunnen zijn. Twee dertigers met drukke banen, die hun bern zo vreselijk kunnen missen. Sterk spul, die Friese taal.