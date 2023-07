Dwing sociale media tot verantwoordelijk gedrag

Reacties op hulp Oekraïne: ‘Zelensky heeft het motto: ik wil, ik moet, ik eis’

‘Wapens niet genoeg, afweergeschut niet genoeg, tanks niet genoeg en F-16’s moet hij ook. En wat voor mij de emmer doet overlopen is Zelensky’s opstelling over het Navo-lidmaatschap’ en ‘Ik mag hopen dat Nederland wakker is geworden na dik dertien jaar uitholling van alles wat met het woord ‘sociaal’ begint. Yesilgöz is nog rechtser dan Rutte. Eng hoor’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van vrijdag 14 juli verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.